【時報記者王逸芯台北報導】遠傳(4904)進駐高雄港埠旅運中心，以5G結合「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)導入智慧營運管理平台，串接各項創新應用，可望實現全方位旅運服務，有效提升旅客安全與營運效率，推動城市永續發展，朝向科技港都邁進。
遠傳導入的智慧營運管理平台匯集智慧管理、能源永續、安防與即時影像功能儀表板，包含人流、照明、空調、消防、給排水等系統進行管理監控，重要場域更設置人潮擁擠偵測告警，並串聯環控、用電、微電網、智慧廁所與公播資訊等，以全系統智慧化連動、大數據分析技術，結合飛翔視角、Digital Twins 3D創新科技，為營運管理賦能。
此外，遠傳也在高雄旅運中心停車場導入智慧充電樁，這套解決方案為遠傳自主開發，整合了硬體建置、管理平台、全天候維運服務、金流支付與對帳系統串接，不但提供易於營運管理的介面，也預留未來擴充所需容量及迴路，並提供7x24維運服務。
為提升營運韌性以及落實低碳永續，遠傳結合智慧電表、太陽光電模組、儲能系統，為旅運中心建構智慧微電網，未來可望透過削峰填谷與需量反應，達成負載的平衡與穩定，並為再生能源占比做出貢獻。
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