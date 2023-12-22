【時報-台北電】寧德時代宣布，與賽力斯簽署全面深化戰略合作協議。

根據協議，賽力斯與寧德時代將在超充技術、電池安全、「車、電、充」一體化發展，以及大數據等方面展開深度合作，攜手拓展海外業務，共同推動電池技術創新與全球化佈局。

其中，寧德時代將長期為AITO問界系列車型提供高品質電池產品，並在新產品研發、新技術和新材料的應用方面深度協同。此前，賽力斯與華為聯合打造AITO問界系列新能源汽車產品。（編輯：張嘉倚）

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