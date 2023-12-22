【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

市場對美國聯邦準備理事會(FED)降息的樂觀情緒耗盡，並寄望英國疲軟的通貨膨脹數據在即將公布的美國物價數據中得到呼應，但美國華爾街三大指標指數週三在尾盤遭大量拋售，觸發規避風險情緒，導致美國十年期公債收益率觸及七個月低點。

此外，日經新聞報導，政府最新預測顯示2024財政年日本居民收入增長將快於通貨膨脹，並據日本內閣府於半年一次經濟展望中上調2023/24財政年實質經濟增長率至1.6%，更得益於入境旅遊和汽車產量復甦，外部需求對整體增長貢獻1.4%，而且針對美國、日本和韓國譴責北韓最近的彈道導彈發射，北韓領導人金正恩表示若敵人用核武器挑釁，平壤將毫不猶豫地實行核攻擊，地緣政治緊張氣氛持續，增添日圓的避險買盤，令美元兌日圓受限於143.56高點。

隨後美國數據顯示上週初請失業金人數達20.5萬人及費城聯邦儲備銀行12月製造業指數為負10.5遜於預期，但第三季國內生產總值(GDP)環比年率終值下修至4.9%，另外個人消費支出(PCE)與核心PCE物價指數終值分別降至2.6%及2.0%，而且11月領先指標跌0.5%，市場更預測美國週五公布的月度核心PCE較上年同期降至3.3%，重創美元兌日圓至142.03低點。預估今日美元兌日圓阻力於142.20-40，支撐於141.00-20。

2.EUR/US

美國股市近期漲勢突然結束，引發避險意識，但英國通貨膨脹數據意外偏低，增強全球政策提前大力寬鬆的押注，觸發公債期貨跳升至6月初以來高位，昨日打壓英鎊兌澳幣至六個月低位1.8614，支撐澳幣和紐元，而且經濟學家稱，德國政府為使其明年預算符合憲法法院判決計畫的措施明年會推高通貨膨脹，扶助歐元兌美元穩守1.0933低點。

據伊福經濟研究所(Ifo)調查德國今年12月零售業經營狀況指標下滑至負12.1，突顯聖誕購物季未能帶來提振及對未來幾個月的預期依然黯淡，零售商情緒低迷，但法國12月製造業企業信心指數與整體企業信心指數分別升至100及98，而且歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯發表於央行網站的媒體採訪中表示，現在談論降息還為時過早，提振歐元兌美元至1.1002高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0980-1.1000，阻力於1.1070-90。

3.GBP/US

週四萊斯銀行調查顯示12月企業晴雨表信心指標較前月降7個百分點至35%，為2022年8月以來的最大月度降幅，突顯英國企業對經濟前景更加悲觀，增加經濟放緩的跡象，而且英國國家統計局公布11月扣除國有銀行的公共部門淨借款總額為143億英鎊高於預期，更將前八個月中每個月的借款額上修37億英鎊，表明首相蘇納克於大選先前承諾進一步減稅的空間有限，打壓英鎊兌美元滑落1.2609低點。隨著市場等待美國週五發布通貨膨脹數據，而且美國遜於預期的GDP數據令美元承壓，推動英鎊兌美元回升至1.2695高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2700-20，支撐於1.2600-20。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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