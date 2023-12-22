【時報記者郭鴻慧台北報導】美股四大指數昨夜全面彈升，台積電ADR漲逾2.5%。1月台指期今日開盤上漲34點，為17563點，金融期及電子期聯袂開高。
永豐期貨指出，台指期週四下跌134點至17529點。價差方面，台指期為逆價差-14.74點，電子期逆價差-1.79點，金融期為逆價差-1.59點。現貨部分，三大法人賣超80.17億元。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5267口至-10224口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加6098口至-17563口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5946口至-12249口。
永豐期貨表示，台股週四收長下影線黑K，顯示下檔低接買盤強勁，目前支撐應相對充足，後續將留意稍晚美國將公布的第三季GDP數據，預料盤勢維持高檔震盪整理格局。
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