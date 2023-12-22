時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 12/21 12/20 漲跌

1月RSS3 169.50 168.50 +1.00

1月RTSR20FOB 145.50 145.20 +0.30

(鄧凱綺)(商品行情網)

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