【時報-台北電】美國第三季GDP終值下修，強化Fed續唱鴿預期，四大指數全數收漲，漲幅介於0.87%至2.77%，台積電ADR亦同步上漲2.51%，台指期夜盤上漲77點(+0.44%)。國票投顧預期，今日台股早盤將受美股激勵而開高，其中費半指數在美光帶動表現強勢之下，有助台股半導體產業與及記憶體族群的表現，相關族群可多加留意。
國票投顧表示，台股昨以下影線紅K作收，雖早盤賣壓強勁，使指數一度回測月線，不過多方攻勢奮力抵抗，使台股拉出89點的下影線，意味當前多方氛圍並未消逝，此外成交量穩定於3000億元之上，顯示台股資金相當充沛，具再次上攻的動能，惟台股創今年新高後，追價動能開始趨緩，使短線走勢轉趨震盪，預期後續消化獲利了結賣壓後，將有望再次展開新一波攻勢。
國票投顧指出，近期跌深AI伺服器概念族群，資金持續進駐，預期後續仍有表現機會，把握此時切入良機，另貨櫃航運受到巴拿馬運河受阻加上紅海危機，歐洲線下月開始將調漲運價，創疫情以來最大漲幅，短線有助吸引資金停泊，當前仍可偏多因應。
國票投顧展望中長期，在Fed決議落幕之後，市場焦點將回歸經濟面，而本周相關數據，主要集中在今晚，美國將公佈核心PCE、消費者信心指數、1年期通膨預期，留意國際股市波動。回歸國內，時序來到12月份中下旬，作帳行情進入衝刺階段，接著消費性電子展(CES)元月初將登場，相關個股可望提前暖身，上述族群把握佈局機會。(編輯：廖小蕎)
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