【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四美股強勁反彈，收復前一日大部分失土。最新發布的經濟數據使投資人更加看好聯準會將放寬貨幣政策並重振市場風險偏好。美光財報告捷帶動晶片股急升，亦給美股帶來提振，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤其亮眼。台積電ADR漲2.5%。

美國第三季經濟成長率終值向下修正，緊俏的就業市場持續出現放緩跡象，而就業市場正是聯準會認為給通膨降溫的一大障礙。

此外，美國第三季個人消費支出（PCE）價格指數終值為上漲2.6%，略高於第二季的漲2.5%，但低於市場預期的漲2.8%。核心PCE價格指數終值為上漲2%，較第二季的漲3.7%大幅回落，並低於市場預期為漲2.3%。

周四收盤，道瓊指數漲322.35點或0.87%，報37,404.35點。標普500指數漲48.40點或1.03%，報4,746.75點。那斯達克指數漲185.92點或1.26%，報14,963.87點。費城半導體指數漲110.93點或2.77%，報4,118.59點。

標普500指數11大類股全漲，非必需消費類股漲1.44%，表現最佳，其次為醫療類股漲1.20%。公用事業股漲0.13%。

重磅股僅蘋果微跌0.08%。微軟漲0.79%、亞馬遜漲1.13%、Alphabet漲1.50%、Meta漲1.38%。

記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）大漲8.6%，帶動晶片股齊揚。「AI晶片王」輝達勁揚1.83%、超微漲3.28%、應材漲2.85%。

美光上季財報與本季展望均優於市場預期。在AI熱潮帶動下，其強勁的數據中心晶片業務，彌補了PC與智慧手機市場緩慢復甦造成的衝擊。

台股ADR全漲，台積電ADR漲2.51%、聯電漲1.28%、日月光漲2.25%、中華電信漲0.59%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲3.16%。

根據芝商所FedWatch工具，金融市場押注聯準會最快在明年3月降息25個基點的可能性為71.3%。

接下來市場將緊盯商務部周五發布的11月個人消費支出（PCE）報告，其中將涵蓋個人所得增長、消費者支出，以及最關鍵的通膨數據。

紐約證交所上漲與下跌股數比為3.65：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為，2.79：1。

標普500指數有17檔成分股創下52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有79檔成分股創52周新高、68檔創新低。

美國交易所成交量總計為108.8億股，過去20個日全日均量為122.8億股。