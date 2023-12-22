聯準會前二次暫停升息期間各天期美債報酬表現

美國聯準會停止升息，投信法人表示，隨著利率政策不確定性降低，有利於美債多頭走勢，其中又以長天期美債最為受惠，據過往聯準會暫停升息期間各天期美債表現，以天期25年以上表現最佳，目前正有利把握機會透過長天期美債ETF參與，同時掌握息收及資本利得。

群益25年美債ETF基金經理人李鈺涵分析，長天期債的特點在於對於市場利率波動的敏感度較大，當利率下降時，報酬表現也會優於天期較短的債券，近期隨美債殖利率回落，市場預期升息循環接近終點，根據聯準會最新利率點陣圖顯示，2024年可望降息3碼，高於先前市場預期的2碼。

考量國際金融市場仍有地緣政治因素不確定性干擾的可能性，美國為全球最大的經濟體，信用評等為最高的AAA，具高度對抗風險特質，視為安全性最高的投資工具，故現階段適度布局於長天期美債ETF不僅可滿足資產配置需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。

凱基美債25+基金經理人郭修誠指出，近期10年期公債殖利率回落4.2％之下，債券價格落底態勢明確，長天期公債價格反彈表現尤其值得期待。從現階段經濟數據顯示，未來美國通膨增速可望持續下滑，帶動債券市場氛圍偏多；其中市場預期違約風險低、穩定配息機率高、利息再投資風險不大的美國公債，幾乎被視為無風險資產，易受市場資金青睞。

目前還空手的投資人，建議可趁美債殖利率仍具吸引力之際，進場鎖定相對高之債息收益；待利率走低，對利率敏感度較高的長天期債券可望享有更大資本利得空間，可伺機進場布局。由於經濟狀態變化快速，不確定性風險猶在，建議以資產配置的角度，依據個人的投資風險屬性適當配置美國公債ETF，投資績效才能持盈保泰。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克強調，聯準會升息告終、美國景氣展現強韌，正締造固定收益資產和股票雙重收益機會，但仍需留意高利率對消費者財務，例如房貸、信用卡和汽車貸款拖欠率上升的影響，目前仍看好債券機會多於股市。