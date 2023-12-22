正瀚近年營運概況

正瀚（6534）瞄準淨零碳排趨勢，董事長吳正邦表示，除了新推的富肽系列產品已陸續取得八項肥料產品登記證外，也成立自有無人機團隊，建置具備無人機多光譜影像系統及土壤溫室氣體量測系統，將有助營運啟動新動能。

營運表現耀眼的正瀚，21日以每股60元在創新板上市掛牌。該公司去年EPS 4.79元，創近五年新高，2023年前三季稅後純益5.39億元，EPS 5.56元，已賺贏去年全年；累計前11月營收14.4億元，年增率為1.69％。

正瀚策略為「台灣研發，美國製造，行銷全球」，目前已擁有13張美國EPA原體登記證及多項專利。近年以獨家技術開發出多項減碳型利基產品，例如在主力北美市場叫好又叫座的Radiate和Radiate Next系列，未來將拓展至南美與其他地區，推升業績成長。

此外，新推出的富肽系列產品已陸續取得八項肥料產品登記證，針對水稻、茶葉、咖啡等經濟作物正進行田間試驗，待陸續試產及量產上市後，可成為明、後年重要成長引擎。

吳正邦表示，淨零碳排成趨勢，正瀚近三年研發費用約占營收2成，累積投資逾20億元設立台灣農業生技整合度最高的研發中心、打造完整的國際農化新藥開發系統，且持續與臺大、中興等大學合作，增進研發動能。今年更成立自有無人機團隊，具備無人機多光譜影像系統及土壤溫室氣體量測系統，以最尖端的農業生物科技，研發產出符合減碳潮流最優質高效的農業生技新藥。

展望未來，正瀚持審慎樂觀看待，面對農業淨零碳排的趨勢，正瀚將持續投注最嚴謹高規格的研發能量，跨出北美市場，推出適合全球不同區域及各類作物的優質高效的農業生技新藥，期使主要經濟農作物能增強氣候韌性，亦能幫助農民生計。

法人表示，隨著農業生技的發展，在國際間，許多傳統農化公司成功轉型為新型農業生技公司，且表現優異，被德國拜耳高價收購的美國孟山都就是一例。正瀚與全球最大農業產品通路商Nutrien集團長期合作，隨著該集團擴點，穩健成長，更攜手開發北美以外的市場，前景看好。