昇貿（3305）8億元CB轉換價訂78.3元，公司21日公告，已收足第五次CB應募價款，昇貿籌碼經過沉澱之後，順利擺脫日K連四黑的窘境，21日拉出長紅棒，終場逆勢上漲3.93％，以71.3元作收，目前KD呈現低檔交叉，外資則有零星買盤。
昇貿第四季本業獲利可望持平第三季，據法人推估其EPS，2023年可望站穩2元，2024年受惠於錫價趨穩、NB產業觸底回升可望帶動高毛利率的錫膏出貨，加上筆電品牌廠導入低溫錫膏、蘋果也採用回收錫，迎合ESG潮流，法人估計，昇貿2024年出貨可望成長逾10％。
昇貿（3305）8億元CB轉換價訂78.3元，公司21日公告，已收足第五次CB應募價款，昇貿籌碼經過沉澱之後，順利擺脫日K連四黑的窘境，21日拉出長紅棒，終場逆勢上漲3.93％，以71.3元作收，目前KD呈現低檔交叉，外資則有零星買盤。
昇貿第四季本業獲利可望持平第三季，據法人推估其EPS，2023年可望站穩2元，2024年受惠於錫價趨穩、NB產業觸底回升可望帶動高毛利率的錫膏出貨，加上筆電品牌廠導入低溫錫膏、蘋果也採用回收錫，迎合ESG潮流，法人估計，昇貿2024年出貨可望成長逾10％。
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