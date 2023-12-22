受到客戶調整庫存，健和興（3003）2023年營運陷入衰退，惟隨著充電規格的新認證於9月與12月陸續到手，健和興樂看屬特斯拉陣營的NACS規格產品，應會在2024年第二、三季開始貢獻營收，不單可以帶動車用占比突破2成，連帶2024年營收表現也可望優於2023年。
因美國充電規格CCS1出現重整，健和興加入認證行列，新認證已於2023年9月與12月拿到，隨著認證正式到手，健和興也著手布局美國產線，健和興表示，過年前新增的設備將陸續轉移到美國，預期農曆年後美國的產線就會布置完成，目標在2023年第二季小量生產。
除了美國廠外，為因應歐美客戶N+1的需求，健和興也加緊建置泰國廠的速度，依據現有規畫，泰國廠應該可以在2024年第一季完工，並跟進在2024年第二季量產，主攻儲能設備和綠電配置。
健和興2023年前十月產品比重以綠電連接器占比最高，達71.9％（例如充換電與配電設備等），汽車連接器占19.5％（例如充電槍等），家電連接器占8.6％（主要以白色家電為主）。在區域營收比重部分，中國大陸占39.4％，亞洲占42.3％，歐美地區占18.3％。
健和興表示，2024年資本支出應會較2023年的2.5到3億元下滑，估僅1.5～2.5億元，主要是用於美國與泰國廠興建與設備自動化，及設立海外子公司上。
展望2024年，健和興表示，2024年成長動能主要來自水冷式充電槍與NACS成長，另綠電也可望呈高個位數成長，隨著充電槍出貨看增，健和興預估2024年車用占比可望由2023年的19.5％朝逾2成邁進。
隨著各國積極布建充電樁，市場憂心銅價受牽動，對此，健和興則表示不用憂心，目前銅料備貨達三個月，且平均成本略低於市價。
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