封測大廠南茂科技（8150）宣布董事會於21日通過100％轉投資子公司ChipMOS TECHNOLOGIES（BVI）出售所持有宏茂微電子（上海）有限公司之全數45.0242％股權予蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）等11家大陸當地的合夥企業，初估處分損失約0.41億元，董事長鄭世杰表示，主要考量營運布局及財務，因此處分宏茂微電子股權。

南茂科技表示，此次出售所持有宏茂微電子（上海）有限公司之全數45.0242％股權予蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）等11家大陸當地的合夥企業，其交易金額為人民幣979.3佰萬元（約新台幣42.9億元），分兩期交割股權價款，其中第二期的價款將於第一期價款支付六個月後支付，預估處分損失約為新台幣0.41億元，惟實際損益數字將依實際交易日之財報金額及匯率而有差異，悉以實際入帳數為準。

鄭世杰表示，為順應產業發展趨勢與考量公司整體營運布局策略、同時進一步強化公司財務與競爭實力，經董事會決議出售所持有宏茂之全數股權，並將出售股權所得之價金作為未來中長期營運發展之用。

鄭世杰指出，在車用、5G與智慧家庭及AI等運用的高成長趨勢下，除持續擴充相關高階產能、擴大高成長產品市占率，並以核心技術為主軸開發滿足客戶需求的相關技術，以維持競爭優勢。