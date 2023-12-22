顯示器代工廠瑞軒（2489）21日舉行法說會，2023年電視市場回歸常態，瑞軒本業虧損明顯縮小，前三季轉虧為盈。財務長邱裕平表示，預期第四季營運表現和上季相當，全年營收持平。因應客戶China+1的策略需求，瑞軒2023年啟動越南廠第三期投資，預計2024年下半年投產。
瑞軒8、9、10月出貨都維持在高檔，隨著拉貨旺季到了尾聲，11月出貨降溫，單月合併營收約16.48億元，月減18.33％、相比2022年同期成長％，累計2023年前11個月合併營收約150.99億元，和2022年同期相當。
瑞軒表示，2022年下半年因為客戶大動作調整庫存，造成下半年營運表現疲弱。2023年雖然總體經濟環境不理想、整體電視市場衰退，但是在庫存調節之後，恢復到傳統淡旺季的走勢，出貨表現還是逐季成長。預期第四季營運表現持穩，大致上和第三季相當，希望維持本業獲利的表現。
從出貨表現來看，瑞軒2023年前三季電視和電競監視器出貨量合計約289.5萬台，滑鼠和Webcam等電腦周邊產品出貨量約1,579萬台。全年來看，預估電視和電競監視器出貨會比2022年小幅成長至400萬台，但是PC產業需求不振，也牽連電腦周邊產品的出貨表現減少，估計滑鼠和Webcam 2023年出貨衰退、大約落在2,100～2,200萬台。
瑞軒表示，目前電視和電競監視器主要客戶包括有大陸品牌、韓系品牌、美國通路品牌，而滑鼠和Webcam的主要客戶則是美國品牌。在貿易戰對抗之下，客戶仍然期望從中國以外的地方出貨，而且越南對東南亞國協和美國都享有免關稅，所以公司持續增加越南產能，展開第三期投資計畫，預定2024年下半年投產。2023年越南廠的出貨比重已經拉升到55％、一舉超越中國。而蘇州廠則是供應中國本土市場、美國以外的其他市場，另外還有一些新產品也是在蘇州廠生產。
瑞軒2023年前三季合併營收約121.09億元，毛利率守穩在10％，本業虧損縮小到3,300萬元，業外方面，包括匯兌收益、租金、利息和股利收入總計約4.81億元，稅後純益約3.49億元，稅後每股純益約0.45元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：