顯示器代工廠瑞軒（2489）21日舉行法說會，2023年電視市場回歸常態，瑞軒本業虧損明顯縮小，前三季轉虧為盈。財務長邱裕平表示，預期第四季營運表現和上季相當，全年營收持平。因應客戶China+1的策略需求，瑞軒2023年啟動越南廠第三期投資，預計2024年下半年投產。

瑞軒8、9、10月出貨都維持在高檔，隨著拉貨旺季到了尾聲，11月出貨降溫，單月合併營收約16.48億元，月減18.33％、相比2022年同期成長％，累計2023年前11個月合併營收約150.99億元，和2022年同期相當。

瑞軒表示，2022年下半年因為客戶大動作調整庫存，造成下半年營運表現疲弱。2023年雖然總體經濟環境不理想、整體電視市場衰退，但是在庫存調節之後，恢復到傳統淡旺季的走勢，出貨表現還是逐季成長。預期第四季營運表現持穩，大致上和第三季相當，希望維持本業獲利的表現。

從出貨表現來看，瑞軒2023年前三季電視和電競監視器出貨量合計約289.5萬台，滑鼠和Webcam等電腦周邊產品出貨量約1,579萬台。全年來看，預估電視和電競監視器出貨會比2022年小幅成長至400萬台，但是PC產業需求不振，也牽連電腦周邊產品的出貨表現減少，估計滑鼠和Webcam 2023年出貨衰退、大約落在2,100～2,200萬台。

瑞軒表示，目前電視和電競監視器主要客戶包括有大陸品牌、韓系品牌、美國通路品牌，而滑鼠和Webcam的主要客戶則是美國品牌。在貿易戰對抗之下，客戶仍然期望從中國以外的地方出貨，而且越南對東南亞國協和美國都享有免關稅，所以公司持續增加越南產能，展開第三期投資計畫，預定2024年下半年投產。2023年越南廠的出貨比重已經拉升到55％、一舉超越中國。而蘇州廠則是供應中國本土市場、美國以外的其他市場，另外還有一些新產品也是在蘇州廠生產。

瑞軒2023年前三季合併營收約121.09億元，毛利率守穩在10％，本業虧損縮小到3,300萬元，業外方面，包括匯兌收益、租金、利息和股利收入總計約4.81億元，稅後純益約3.49億元，稅後每股純益約0.45元。