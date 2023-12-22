詮欣近年營運表現

詮欣（6205）私募引進Phi Capital子公司成策略夥伴，擴大車用和半導體布局，詮欣董事長吳連溪21日親上火線，於法說會中就私募效益提出說明，吳連溪估，「效益快則一年，慢則要二年才會發酵」，不過2024年起因有Type C及T-BOX等產品出貨持續放量，可以判定2023年谷底已過，2024年不論營收或毛利都會比2023年好。法人則預期，詮欣2024年營收成長上看2成。

受到終端需求疲弱影響，詮欣前11月合併營收12.51億元，年減27.69％，不過隨著工控升溫，吳連溪估，12月會比11月好。另在2024年的展望部分，吳連溪表示，2024年第一季因2023年第一季基期較高，恐呈年減，惟第二季年增率就會轉正，2024年上半年估會比2023年下半年好，全年營收也會優於2023年。

針對2024年營運的成長動能，吳連溪表示，先前已開發四年的Type C連接器產品已開始發酵，2023年出貨僅100萬顆，2024年估可達380萬顆，預估到2030年總出貨量可望上看6,500萬顆，較先前的預估訂單5,500萬顆，多出1,000萬顆，另出貨給EMS大廠的T-BOX訂單未來五年出貨量估達900萬片，以一片擬配置四顆或九顆連接器估，單量亦不少。

至於引進私募夥伴的效益，吳連溪估，私募效益快則一年，慢則二年會發酵，初期可望導入的是天線相關的連接器產品，其次依序為相機，影音娛樂、LONG GATEWAY、中央控制器等。

看好車用成長的大未來，詮欣全力衝刺車用成長，2023年前三季車用占比14％到16％，2024年估占比可望拉升至20％到25％，目標朝2025年占比三成、2026年占比達5成前進。

此外，詮欣亦看好IPC和通訊產品2024年將出現成長，其中2023年前三季占比約50％的IPC 2024年估年增10％到15％，另2023年前三季占比13％到15％的通訊產品，2024年亦有15％到20％的成長力道，2023年前三季占比約10％到15％的PC+消費性產品目前未見明顯回溫，估2024年表現偏持平。