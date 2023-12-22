【時報-台北電】周四台股大盤低盤開出後一度最低大跌193點至17442點，剛好回測月線獲得支撐，使得跌幅得以收斂，終場加權指數下跌91.46點(跌幅0.52%)，收在17543.74點，成交金額約3285億元。
凱基投顧表示，周四大盤失守短期均線並留下空方缺口(17597~17552點)，但卻力守月線帶有下影線作收，接下來若能在1~2日內突破17597點將缺口迅速回補，將有助持續守穩月線，而後在伺機表態上攻。
電子股指數與代表傳產的非金電指數皆維持在月線之上，技術面呈現相對強勢，其中筆記型電腦與貨櫃航運類股為多方指標。
凱基投顧分析，大盤回測月線暫獲支撐，但整理格局尚未結束，類股走勢強弱分歧，操作上應優先佈局逢低承接相關強勢個股。（編輯：沈培華）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：