【時報-台北電】周四台股大盤低盤開出後一度最低大跌193點至17442點，剛好回測月線獲得支撐，使得跌幅得以收斂，終場加權指數下跌91.46點(跌幅0.52%)，收在17543.74點，成交金額約3285億元。

凱基投顧表示，周四大盤失守短期均線並留下空方缺口(17597~17552點)，但卻力守月線帶有下影線作收，接下來若能在1~2日內突破17597點將缺口迅速回補，將有助持續守穩月線，而後在伺機表態上攻。

電子股指數與代表傳產的非金電指數皆維持在月線之上，技術面呈現相對強勢，其中筆記型電腦與貨櫃航運類股為多方指標。

凱基投顧分析，大盤回測月線暫獲支撐，但整理格局尚未結束，類股走勢強弱分歧，操作上應優先佈局逢低承接相關強勢個股。（編輯：沈培華）

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