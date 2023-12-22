泰福-KY（6541）董事長閻雲，21日在董事會中，以階段性任務完成，請辭董座暨執行長職務，生效日為2023年12月29日。泰福表示，將在最短的時間內另行推舉董事長及執行長，並經董事會同意後公告。

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