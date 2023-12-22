太設（2506）第四季起完工交屋量能將逐步放大，新竹總銷9億多元的「陽光四季」1期別墅案近日進入交屋入帳階段，明年則有台北東區小宅案「太平洋敦南麗舍」完工交屋，總銷約9億多元、預售時已100％完銷，太設預計可望分回約4億元；市場預期，在手開發案可望邁向收割期。

太設第四季迎來總銷9億多元的「陽光四季」1期別墅案完工入帳，預售時已100％完銷，正辦理交屋入帳，累計前11月營收已10.84億元，比去年同期大幅成長38％。市場預期，單季業績可望衝高。

太設表示，手中開發案有六筆。其中「陽光四季」1期今年第四季完工，正陸續交屋中，已完銷；「太平洋敦南麗舍」估2024年完工交屋，預售時已完銷，為挹注業績的主力；「陽光四季」2期則規劃分6、7、8三個街廓開發；「宜蘭建業」案今年12月進入申請建照程序。