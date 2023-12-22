微型泵閥大廠科際（4568）董事長張智表示，今年是近年營運谷底，明年營運開始翻升，營收追求兩位數成長，成長動能主要來自家電、醫療及車用，今年開拓新客戶及新產品，明年可看到成效，明年本業獲利至少回到2022年或略增。
科際21日法說會宣布，科際過去幾年EPS在4～7元間，今年每股配現金股利3.8元，公司帳面還有1.5億元未分配盈餘、5億元資本公積可供配發股利，明年股利發放將優於今年獲利。
張智表示，科際明年營運成長動能來自家電、醫療及車用三大應用領域。其中汽車氣動腰托及氣動按摩等模組及系統等車用領域規模擴大，工程車及3.5噸以上卡車等商用車平台OE，預計明年第一季完成認證且量產，，預計2025年車用應用營收占比上看30％。
張智指出，科際生產基地在大陸及越南兩地，美中貿易戰後，因應客戶將生產基地移往東南亞、客戶China+1分散供應鏈的趨勢，調整策略而在越南設廠生產泵閥，明年越南廠生產會大幅增加。
總經理潘建成表示，家電客戶去化庫存告一段落，今年第三季恢復為傳統旺季、第四季回到淡季，產業秩序恢復。下半年營收明顯優於上半年。下半年獲利因營收回溫及毛利率回穩，較上半年明顯成長，預計第四季營運略優於去年同期，顯示最低谷已過。
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