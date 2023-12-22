油價隨紅海議題反彈攀揚，石化上游原料連動上漲；其中，SM因供給緊縮，加上苯原料勁揚50美元、乙烯彈升15美元，每噸報價強漲53美元，重回千美元水準，達1,038美元。PTA、EG也在成本支撐下，攀揚33美元、25美元，每噸價格758美元、501美元。台塑化（6505）、台化（1326）、台苯（1310）、國喬（1312）及南亞（1303）、東聯（1710）營運加分。
此外，五大泛用樹脂最新現貨報價也多回穩、小漲。LLDPE、PP上漲10美元、5美元；HDPE、LDPE及ABS、PS連袂持平走堅；PVC、EVA因需求趨緩，報價反向下跌20美元、25美元，每噸價格下探745美元、1,230美元。
廠商表示，紅海爭議提振原油走勢之際，也為能化品帶來成本支撐；另受航運運力下滑影響，進口依存度高的化工品也將從中受益。
大陸SM供應減量，成本支撐走強，企業陸續補漲，內銷江蘇市場價格上漲155元人民幣／噸。短期來看，成本端存在階段反彈機會，SM價格或跟隨繼續上行。
此外，大陸11月中旬PVC檢修量開始回落，近期開工率持續提升，供應有較大增量；受制庫存維持高位、終端需求不足，PVC再次出現反季節性下降。
分析師認為，大陸PVC內需疲軟，但部分地區有節前備貨需求，略有支撐，而台塑報價微降，出口難有支撐。市場預期，PVC總體底部較穩，短期新增預售訂單有所增長，但難有大幅上行空間，中長期剛性需求走弱。
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