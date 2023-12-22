全家便利商店旗下全家餐飲（7708）與以火鍋起家的連鎖餐飲集團築間（7723），21日分別登錄興櫃及興櫃戰略新板，三商餐飲（7705）則於22日加入興櫃行列。由於疫後外食餐飲市場大復甦，不少餐飲股同儕今年業績紛創新高，以68元登錄興櫃的全家餐飲開盤以91元開出後即一路仰攻，盤中最高來到148元，漲幅逾117％，收150元。築間以每股160元登錄興櫃戰略新板，開盤一度來到182.5元，漲幅逾16％，最後收165元，雙雙上演蜜月行情。

受惠展店效益與疫後餐飲市場回溫，全家餐飲2022年營收17.42億元、年增36.78％，稅後純益0.59億元、年增71.32％，每股純益1.99元，均創新高。2023年上半年營收10.8億元、年增41.87％，稅後純益0.41億元、年增近1.84倍，每股純益1.66元。

目前全家餐飲旗下有四大餐飲品牌：沃克牛排、日式定食大戶屋、韓式炸雞bb.q CHICKEN，及個人燒肉品牌IKIGAI，截至11月底總店數65店，其中大戶屋為43店。看好內需餐飲市場後市，預計每年積極展店8～12家店，中長期將持續擴增品牌數達5～8個，營運動能強勁。

築間集團現有五個餐飲品牌、166家連鎖門店，年底前再增12家，總店數達178家。今年前11月營收52.5億元，明年目標展店50家並啟動海外展店計畫。

明年起集團將採「類直營加盟」策略，兼顧品質與效率以多品牌、多業態加速擴大市占，在一、二線城市的蛋黃與蛋白區同步插旗。法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30％，2025年將達百億元規模。

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