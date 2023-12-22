明（2024）年元旦起，「8+1項社福津貼」調漲，合計308萬人受惠，每人每月調增143元至1190元不等，其中影響層面最廣的國民年金，按最近4年CPI（消費者物價指數）成長率依法調增，老年年金、遺屬年金等6項給付額將增加，預估逾172萬人受惠，每人每月可增264元或355元，提醒民眾注意。
在國民年金部分，老年基本保證年金、老年年金給付加計金額、遺屬年金基本保障金額、原住民給付等4項，將由每人每月3772元調增為4036 元，月增264元；身心障礙基本保證年金、身心障礙年金給付基本保障金額等2項，也由5065元調為5420元，增加355元。
衛福部預估，每月受益人數172萬9224人，調幅暫以7%推算，但實際CPI成長率仍以行政院主計總處明年1月初公布資訊為準。政府將再編公務預算支應，明年預估整體金額約需697億元。
此外，「低收入戶3項生活補助」由現行每人每月2155元至17005元，調整為2306元至18195元；「身心障礙者生活補助費」每人每月由現行3772元、5065元、8839元，調整為4036元、5420元、9455元；「中低收入戶老人生活津貼」每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元。
還有「弱勢兒童及少年生活扶助」每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元；「老年農民福利津貼」每人每月由7550元調整為8080元。
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