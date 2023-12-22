正新（2105）21日外資與本土法人－投信、自營商對作，股價開低走低，尾盤拉高，收47.9元，上漲0.9元，漲幅1.91％，連二漲，成交爆量近3.02萬張，均站上各均線。近五天來，外資連五賣，累計賣超逾10.61萬張，自營商累計賣超212張，但投信連五買，累計買超逾12.49萬張。因KD指標在高檔區同步向上，且委買2,774張，大於委賣882張，若投信持續力挺，仍可營造本周股價走勢。
自結11月營收逾80.69億元、年增4.32％，但累計前11月營收890.93億元、年減2.05％。
正新（2105）21日外資與本土法人－投信、自營商對作，股價開低走低，尾盤拉高，收47.9元，上漲0.9元，漲幅1.91％，連二漲，成交爆量近3.02萬張，均站上各均線。近五天來，外資連五賣，累計賣超逾10.61萬張，自營商累計賣超212張，但投信連五買，累計買超逾12.49萬張。因KD指標在高檔區同步向上，且委買2,774張，大於委賣882張，若投信持續力挺，仍可營造本周股價走勢。
自結11月營收逾80.69億元、年增4.32％，但累計前11月營收890.93億元、年減2.05％。
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