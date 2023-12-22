近年台股權證發行檔數

台灣權證市場發行檔數居亞洲國家之冠，以截至今年10月底統計數據來看，新發行權證檔數達5.12萬檔，已突破去（2022）年同期相比檔數。台股題材性豐富且類股輪動迅速，發行人為因應市場迅速變動而加速發行，以滿足市場投資人需求，顯示發行策略相當靈活。

目前台灣有16家權證發行人，14家為本國證券商、2家為外國機構，分別為中國信託、元大、元富、台新、永豐金、兆豐、法興、國泰、國票、康和、第一金、統一、凱基、麥格理、富邦及群益。其中，法國興業銀行是唯一以外資銀行身分在台做為權證發行人，顯示台灣權證市場發展潛力備受外國機構關注與肯定。

權證市場有交易所、券商公會及各發行人共同進行多年的投資者教育，近兩年證券商公會更針對模擬交易深入推廣，讓投資人可於「權證贏家」平台以虛擬金進行擬真交易，增加商品熟悉度再進行實戰交易，讓整體投資環境更加健全。

權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。