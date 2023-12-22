2023年最後倒數，法人圈樂看2024年台股行情，瀚亞投信台股投資總監劉博玄認為，在明年企業獲利再返成長、聯準會寬鬆政策提高本益比、AI需求大幅成長帶動下，看好台股全年「AI領頭衝、高股息ETF下檔撐」，下半年直取「萬八」可期，甚至有望挑戰歷史高點，投資人可趁大選後台股回檔之際逢低找買點。
瀚亞投信表示，明年股市將受企業獲利重返成長軌道、升息循環告終、AI需求帶動科技業長線成長動能「三大利多」簇擁，然仍須留意終端需求回升力度不如預期、大陸經濟持續下行、地緣政治風險「三大變數」，全年操作應「審慎樂觀、居高思危」。
劉博玄點出，市場預估台股明年整體企業獲利雖將較今年成長，但仍不及2021年水準，故在此情況下指數若要向上挑戰歷史高點18,619點，本益比就要拉升，主要仰賴兩大因素，第一為資金面寬鬆，第二則是「體質的轉變」，也就是高股息ETF帶動的買盤挹注，改變台股生態。
而即便外資目前進入休假模式，但對台股中長線影響力不減，劉博玄認為，明年在貨幣寬鬆下，外資熱錢仍將持續轉入新興市場，財務體質及競爭力均優的台股將是外資回流首選之一。
2024年總統大選將至，劉博玄認為，今年第四季台股反彈急漲後評價已偏高，加上年終消費旺季拉貨潮結束，第一季將進入淡季，大選過後不論由哪一政黨勝選，護盤資金都將面臨撤退風險，故明年首季台股「回檔機率高」，指數則將介於16,700～17,500點間震盪，但也是進場好時機。
明年首季選股焦點，瀚亞菁華基金經理人鄭行甫認為，今年來表現相對落寞的非電族群補漲動能將強，看好鋼鐵、航運、紡織、金融等傳產權值股「接棒撐指數」，惟受大陸中止ECFA關稅減讓衝擊的塑化族群則宜暫且觀望。
電子股則建議關注AI伺服器、ASIC（特殊應用晶片）、網通／交換器主流產業等，劉博玄指出，AI浪朝未歇，但輝達（NVIDIA）不會一枝獨秀，各大雲端業者與企業將加大投資AI領域，帶旺台系供應鏈，看好ASIC特殊應用晶片將成為GPU外成長最速產業。
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