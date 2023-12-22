富威電力近2年營運

森崴能源（6806）子公司富威電力（6994）21日登錄興櫃一般板交易，每股參考價38元，收盤參考價66元，啟動興櫃蜜月行情。富威電力是台灣首批獲得民間售電執照的售電公司中第一檔興櫃股票，也是目前國內綠電轉供據點最多的平台業者，今年前11月已來到114GWh。

富威電力是台灣電業自由化後，首批獲得民間售電執照的售電公司中第一檔興櫃股票，兼具ESG永續概念，具指標意義，公司期望透過資本市場的資訊透明化，讓全民有機會參與投資綠電交易公司。

富威電力以每股參考價38元登錄興櫃，開盤跳空以49.4元開出，盤中最高來到68.9元，大漲81.3％，收盤參考價66元。

富威電力成立於2019年，同年12月取得台灣首批再生能源售電業執照，也是台灣首批完成綠電交易的民間售電公司，至今已簽訂的綠電交易合約超過百餘億元。主要業務為再生能源售電、儲能、節能及認證等全方位專業能源服務。

富威電力實收資本額6億元，母公司森崴能源持股約80.23％。2023年營收翻倍成長，累計前11月合併營收為7.82億元，年增156.05％。2023年上半年稅後純益為2315萬元，每股稅後純益0.39元，

富威電力是目前台灣綠電轉供據點最多的平台業者，主要客戶包括鴻海集團、日月光集團、緯創集團、台達電集團、中華電信、台灣大等，涵蓋19大產業類別。2022年累計轉供電力為66GWh，今年前11月已達114GWh，累計供應1.89億度電，發揮9.47萬二氧化碳當量的減碳效益。

2021年富威電力投入儲能市場，2022年6月率先完成首座7MW的儲能案場，並參加台電AFC輔助服務市場交易，今年底50MW E-dReg儲能案場完工送電（電池裝置容量172.5MWh），預估每日電能調度可達100MWh。

配合正崴集團及台商全球布局的綠電需求，富威電力的綠電交易和儲能業務將擴及越南、印度、美洲等海外市場，並加速強化平台定價系統及綠電雲服務，支應全球台商所需的綠電購買和儲能需求。