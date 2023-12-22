慧洋-KY（2637）在歷經逾二周整理後，近二日隨著籌碼落底，21日股價開小低後轉強，終場以53.6元、上漲3.07％作收，成交量逾1.73萬張，雖然挑戰年線失敗，但逼近前高57.6元，表現亮眼。

紅海危機也影響散裝航運，避走蘇伊士運河、相關保費提高，繞道效益支撐運價，巴拿馬型散裝船近三個交易日穩中求進，累計小漲17點、日租金守穩1.7萬美元。慧洋以中小型船為主力，旗下指數連結船舶有機會受益，另12月預計處分二艘舊船，售船收益可期。

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