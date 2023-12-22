時報-CBOT穀物期貨

項目 12/21 12/20 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 612.50 610.00 +2.50

3月玉米(美分/英斗) 472.50 469.75 +2.75

1月稻米(美元/英擔) 17.33 17.36 -0.03

1月黃豆(美分/英斗) 1297.25 1308.25 -11.00

1月黃豆油(美分/磅) 49.04 50.56 -1.52

1月黃豆粉(美元/噸) 395.40 399.90 -4.50

(倪淑茹)(商品行情網)

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