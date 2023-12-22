【時報-台北電】美GDP下修，周四紐約期金漲近1%；美國稍早公布

的第3季國內生產毛額(GDP)成長率下修，加深市場對聯準會(Fed)

明年3月可能降息的機率增溫，而10年期公債殖利率下滑近五個月

低點，加上美元下跌0.5%，增加投資者以美元計價的黃金更具吸引

力，同步令金價止跌反彈。(編輯：王思涵)

時報- 12/21NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/21 12/20 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2051.30 2047.70 +3.60

3月白銀(美元/盎司) 24.59 24.63 -0.04

1月白金(美元/盎司) 970.30 974.00 -3.70

3月鈀金(美元/盎司) 1228.20 1226.90 +1.30

(商品行情網)

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