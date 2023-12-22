【時報記者任珮云台北報導】瀚亞投信發表2024年第一季投資展望，點名持續看好印度、美國、日本及台灣股票市場；劉博玄指出，台股自2023年第四季反彈急漲後，評價位於偏高水平，加上年終消費旺季提前拉貨潮已過，股價將缺乏上漲動能，惟總統大選前政府將積極護盤，區間震盪機率較大，建議可在選後股市拉回時，逢低布局。
瀚亞投信投資長林如惠表示，美股將受惠於美國10年期公債殖利率回落，搭配穩健的經濟與向下的通膨數據，S&P 500指數的獲利年增率將從2024年增速；在科技投資與人才延攬的規模經濟加持下，超大型公司將有表現機會，預料投資人也將積極投資AI與數位化轉型的產業與公司。
在2023年表現亮眼的日本股市，在2024年仍有三大利多支撐，並有望持續推升日股的表現。林如惠分析，一、日本擺脫通縮困境，名目GDP成長將有利於企業獲利成長；二、國際資金配置日股比重仍低於平均，若日股持續保持強勁，有機會進一步吸引國際資金流入；三、日本企業的改革，包括已被要求積極活化資產，也可吸引資金進場投資。
印度指數於2023年創新高，2024年的總理大選已開啟序幕，11月份5個省份選舉結果，執政黨大獲全勝，奠定2024莫迪政府連續執政的信心。林如惠說，2024年印度指數將在印度政治穩定、施政與建設預算壓力解除、政經社會改革力道將延續之際，長期發展故事仍持續當中，而大選行情與選後行情也將持續推升印度經濟與股市表現。
瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，聯準會升息有望告終，市場預期貨幣政策有機會轉為寬鬆，而AI需求大幅成長，將提供台灣科技產業成長動能，預估2024年第一季大盤指數可望在16,700至17,500區間盤整；布局主流產業包括：AI伺服器、ASIC（特殊應用晶片）、網通/交換器、高股息概念股等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：