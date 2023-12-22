【時報記者任珮云台北報導】今年AI趨勢帶動台股行情熱絡，收復去年股災失土，加上資金回流，使台股基金規模成長34.11%至4821.77億，並以前三大基金公司為主力。隨著聯準會停止升息週期，市場期待明年聯準會啟動降息，重現寬鬆貨幣政策帶來的股市大多頭，台股作為AI趨勢主要受惠市場之一，也成為投資人明年佈局重點。選擇長期績優的台股團隊，可以賺取更多超額報酬。

截至11月底，台股基金規模前三巨頭市占率總計達四成以上，規模增幅冠軍為統一投信，近一年暴增71.04%至631.99億，超過全體投信台股基金增幅的兩倍。基金規模成長來自資金淨流入和績效優異帶動的淨值成長。以投資人首要關注的操盤績效來說，居冠的仍是統一投信，旗下台股團隊近三年報酬率高達91.72%，創下加權指數報酬率四倍以上的好成績。

除了團隊平均績效大勝其他基金公司，個別基金也拿下全市場績效冠亞軍。投信發行的135檔台股基金，近三年帶領投資人財富翻倍成長的僅有6檔，統一投信就坐擁半數。這三檔基金分別為統一奔騰，近三年報酬率高達163.43%，居全市場冠軍，統一黑馬基金報酬率135.04%為全市場亞軍，統一台灣動力基金報酬率也達到106.82%。

去年長達一整年的股市空頭，拖累加權指數近二年仍為負報酬，但統一投信投研團隊透過精準選股操作，台股團隊近二年績效不僅率先回正，還讓投資人先賺16.95%。近一年台股觸底反彈，統一投信抓住AI趨勢爆發的成長動能，更帶動台股團隊績效衝到51.63%，相較之下，加權指數僅上漲20.28%。

逾百座獎項加持的金牌口碑及輝煌績效，使投資人信賴統一投信是能帶領他們財富增值的不二選擇，並在統一投信再次募集台股基金時，給予熱烈擁戴。九月成立的統一台灣高息優選基金，募集時就獲得逾百億資金。期待再次複製旗下多檔老牌基金締造的20年增長20倍財富效果。

展望2024年台股行情，統一投信表示，台灣景氣從低谷回升，加上聯準會貨幣政策將轉向寬鬆，台股多頭行情有望續航。根據歷史經驗，半導體景氣大幅衰退後的景氣復甦，多會帶領台股出現兩年以上多頭。2023年上半年半導體獲利年增率一度衰退三成，2024年將恢復成長，為以電子股為核心的台股帶來利多，其他產業也將重返成長，讓大盤輪動更健康。