【時報記者葉時安台北報導】南茂(8150)宣布處分宏茂微電子股權，交易金額為人民幣9.793億元(約新台幣42.9億元)，分兩期交割股權價款，預估處分損失約為新台幣0.418億元。南茂董座強調，公司專注於高成長的終端應用市場，將出售股權所得之價金作為未來中長期營運發展之用，在車用、5G與智慧家庭以及AI等運用的高成長趨勢下，維持公司的競爭優勢。

南茂宣布董事會周四通過100%轉投資子公司ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD.出售所持有宏茂微電子(上海)有限公司之全數45.0242%股權予蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業(有限合夥)等11家大陸當地的合夥企業(有限合夥)，其交易金額為人民幣9.793億元(約新台幣42.9億元)，分兩期交割股權價款，其中第二期的價款將於第一期價款支付6個月後支付，預估處分損失約為新台幣0.418億元，惟實際損益數字將依實際交易日之財報金額及匯率而有差異，悉以實際入帳數為準。

董事長鄭世杰表示，南茂長期深耕於半導體利基封測領域，並專注於高成長的終端應用市場。為順應產業的發展趨勢與考量公司的整體營運布局策略、同時進一步強化公司的財務與競爭實力，經董事會決議出售所持有宏茂之全數股權，並將出售股權所得之價金作為未來中長期營運發展之用。在車用、5G與智慧家庭以及AI等運用的高成長趨勢下，除持續擴充相關高階產能、擴大高成長產品的市占率外，並以核心技術為主軸開發滿足客戶產品需求的相關技術，以維持公司的競爭優勢。