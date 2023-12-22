今年底到明年農曆年期間為傳統資金需求旺季，為了因應資金需求，銀行近期推出各種優惠、信貸，希望吸引民眾目光。
第一銀行預計將推出季節性信貸專案，提供前三個月1.68％起，額度最高300萬元的優惠信貸利率及額度，滿足民眾歲末房屋裝修、購物血拼、投資理財等各項資金需求，還可以透過線上申請。
為提高卡友特店分期誘因，一銀還推出分期活動，搭配近期百貨、網購、餐飲等各類簽帳活動，疊加優惠提供卡友有感回饋，持續推動簽帳成長帶進收益。
華南銀行個人金融2023年末新亮點，為針對財管貴賓戶及證券戶客群提供「FIRE理享貸」信貸產品，提供特定客群2.06％起的優惠利率，另外透過線上申請或財管貴賓戶有手續費優惠條件。
除此之外，華銀個人貸款除傳統宣傳通路外，第四季新增在中古車網站刊登產品廣告，如abc好車網，以爭取二手車市場的有需求客群。
遠東商銀Bankee社群銀行為支持國內綠能交通，推出全新電動車專屬創新貸款方案，除了提供純電汽車車主更多元的貸款選擇之外，也鼓勵國人以行動響應綠能環保，與客戶攜手節能減碳，落實企業永續經營發展目標。
創新貸款方案是專為純電汽車車主量身定制的創新貸款方案，專案特點為購車原車皆可貸，已有車貸也可貸、免預繳利息、符合專案資格者利率一段式2.1％起。凡年滿18歲至65歲且年收入達35萬元上班族，即有申貸資格，且車主與配偶皆可同時申辦共享優惠。
彰化銀行今年第四季和明年，考量美元利率可能仍處於高點，推出美元為本金的保本型組合式商品（SI），以提高存款基盤，鼓勵分行積極推廣，增裕盈餘。另外，為了因應高資產客戶需求及提升財管競爭力，預計推出SN境外結構型商品。
合庫銀行信用卡業務持續把握疫後消費回溫商機，推出各項國內、外旅遊優惠，並提供卡友多元的生活應用場景及優惠回饋策略，如旅遊、美食通路、電商3C平台、百貨通路、量販店等。
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