國銀搶推新台幣高利存款

市場預期美國聯準會（Fed）明年降息機率不斷攀高，美元指數近期震盪趨弱，新台幣兌美元匯價在金龍年可望揮別陰霾，多家國銀看好台幣匯價翻揚，近期陸續提前布局，搶推新台幣高利存款搶攻市場，活儲最高達8％，且連外銀也加入戰局，推出新台幣優利活存專案，年利率最高加碼至2％。

觀察市場上台幣存款行情，除市場最高的聯邦銀行數位帳戶提供新台幣活儲最高8％專案，永豐銀行也有3％高利專案；新台幣定存方面，王道銀6個月期定存利率2％、匯豐銀行有6個月期定存優惠利率1.88％；三大純網銀方面，LINE Bank12個月期定存利率達1.78％，將來銀行也有6個月期1.71％專案，樂天國際銀行則是新戶7天期利率1.6％。

不過，民眾想搶定存高利率，為自己的金龍年紅包加碼，可能要留意各銀行條件限制。銀行主管表示，各銀行優利存款限制不同，例如有些限定新戶或是針對較高資產族群，須存入較高金額才能想高利，並非人人皆適用，民眾物色專案前要先看清楚。

例如此次渣打銀新推「龍喜利拉」專案，年利率最高加碼至2％，單一個人戶上限為300萬元，活動登錄至2024年2月20日止，但同樣也有條件限制。

渣打銀說明，當月新台幣活存新資金達新台幣80萬元以上，新資金享加碼年利率至1.40％，200萬元以上則加碼至1.60％。VISA金融卡累計達滿額、完成ACH扣款、完成公共事業費用自動扣繳額外加碼0.2％，全新合格優先理財貴賓額外加碼0.2％。

換言之，新台幣80萬元以上專案年利率，合計最高加碼至1.8％；新台幣200萬元以上加碼至2％，即新台幣80萬元以上專案年利率，合計最高加碼至1.8％；新台幣200萬元以上加碼至2％。