本研究以散戶投資人交易為主的權證市場做為樣本，期間為2018年到2021年第二季，使用多元迴歸分析，探討當樂透累積到大額獎金（五億新台幣）時，各類型權證的交易量變化，以及權證交易量對自身及標的股票報酬率的影響。實證結果顯示，首先，大部分的權證交易量會在樂透累積金額越靠近大額獎金（五億新台幣）時減少，證明權證市場存在「替代效果」。
其次，在有大額獎金的交易日時增加權證交易量，權證報酬率則有明顯的下降，證明散戶投資人會因大額獎金影響其決策，造成績效降低。
最後，在有大額獎金時，距到期日三十天內的價外認購權證交易量增加，其標的股票報酬率會減少；而以非樂透型股票為標的之認售權證交易量增加，其標的股票報酬率亦會減少。
作者：國立台北大學企管系教授 詹佳縈、國立高雄科技大學金融系副教授 汪逸真、國立高雄科技大學金融系碩士生 林明毅、*國立高雄科技大學金融系教授 王銘駿
*通訊作者E-mail：gregory@
nkust.edu.tw
發表人：詹佳縈
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