臺灣證券交易所統計，今年台股集中市場鉅額交易成交值已達6,316億元，已超過去年全年的6,069億元，可望寫下歷史第二高，光是台積電（2330）一檔鉅額交易，估計就超過2,000億元，占比約達三分之一。
隨著避險需求增加，近年來台股鉅額交易逐步攀升，據統計，民國95年時，集中市場鉅額交易僅有174億元，但隔年96年就跳升至千億元以上，達到1,171億元，之後逐年上升，不少主力大戶善用鉅額交易開闢節稅管道。
根據統計，110年台股大漲，鉅額交易成交值也衝高至7,695億元，是歷年最高，由於市場總成交值大幅放大，占比僅有0.81％，111年因為台股價量齊跌，鉅額交易也萎縮至6,069億元，守住了6,000億元大關，今年至12月21日止，鉅額交易值為6,316億元，占比為0.96％。
若就鉅額交易個股來看，台積電穩居第一高，此外，聯發科、台達電、長榮、長榮航、遠傳、兆豐金、技嘉、鴻海、國巨、世芯-KY、華碩、日月光投控、台泥等，都是鉅額交易的大戶。
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