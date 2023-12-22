電信數據分析領導商現觀科技（6906）預計2024年1月15日掛牌上市，配合上市前公開承銷作業，對外採競價拍賣共2,064張，競拍底價為100元，競拍期間自12月25日起至12月27日止；預計於12月29日開標，並於2024年1月3日至1月5日辦理公開申購。

現觀科技表示，2024年將是5G來臨的時代，電信業者對於網路優化系統的需求日益增加，現觀科技2023年已取得全球第三大、印度第一大電信業者Bharti Airtel的5G網路布建合約，合約總計金額約900萬美金。

除印度的電信業者Airtel青睞，也獲得澳洲、沙烏地阿拉伯等地大型電信業者之初次建置以及5G擴建訂單。目前客戶包括有樂天電信、遠傳電信及新加坡電信等。

截至2023年9月底，現觀科技未履行之合約金額超過4.92億元，較2022年同期增加62％，其中CovMo 5G訂單占比超過8成。

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