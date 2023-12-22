祥碩（5269）21日重訊，說明董事會決議參與文曄（3036）現金增資認股案，該公司指出，此次參與文曄科技現金增資案，祥碩總認購金額約16.83億元。

祥碩董事會日前通過，參與文曄現金增資普通股案，由於文曄為祥碩有派任董事的關係人，祥碩應證交所要求補充說明。

祥碩指出，文曄為該公司持有約19.28％轉投資公司，文曄因應其未來營運成長所需充實營運資金並改善財務結構，經文曄董事會決議通過，現金增資13.5萬張，每股發行價格95元，共計募集資金128.25億元。

由於文曄過去幾年營運成果有目共賭，祥碩亦認同文曄所處產業未來前景的成長性及其策略布局，並配合該公司長期投資規劃，經董事會決議通過，參與文曄現金增資案，總認購金額約16.83億元。

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