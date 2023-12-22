金屬回收商金益鼎（8390）今年營運維持和去年相當，大致呈現穩健表現，該公司先前表示，黃金等貴金屬價格若維持高檔有利該公司營運表現，且客戶增加，新廠明年則可望有小幅貢獻，市場法人預期，金益鼎明年本業營運可望小幅優於今年表現。
金益鼎今年前11月營收33.13億元、較去年同期小減約2％，整體營收今年以來維持與去年相當的水準，不過，該公司今年前三季每股稅後純益高達5.04元，主要由於受惠該公司轉投資的中台（6923）股價上漲帶來的金融評價利益，此部分估貢獻每股獲利約2～3元之間，整體而言，今年金益鼎在本業營運大致維持平穩。
此外，近年來金益鼎積極布局西濱新廠，該公司表示，新廠因為申請相關執照的過程需要較長的時間，因此，試運轉完成後要正式申請廢棄物相關的處理執照，預計最快明年第四季正式加入營運，目前估計，明年西濱新廠對明年度的營收貢獻恐怕不會太顯著，預計該廠要到2025年才能增加較多營運貢獻。
本業營運上，該公司也表示，隨著國際黃金等貴金屬價格變動，本業毛利率大概介於10％～15％之間，若貴金屬價格上漲則毛利率高一點、往下則略減，毛利率取決於金屬價格波動，而當金屬價格波動，大約3個月內對存貨會有影響，長期而言，也會影響公司的回收價格調整。
而對於黃金價格走勢，市場法人則是指出，國際黃金價格本（12）月初創下歷史新高，紐約黃金期貨12月1日創下收盤歷史新高達到每盎司2,089.7美元，12月4日盤中則是創下歷史新高至每盎司2,152.3美元，目前多數市場研究機構均對2024年金價持正向看法，市場法人預期，2024年的平均金價將會達到每盎司2,000美元，將有利明年金益鼎本業營運表現。
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