美國聯準會三度停止升息、展現偏鴿態度，市場確認此波升息周期已結束。投信法人認為，今年來AI為首帶動產業變化將持續發酵，半導體AI成長周期啟動，股價漲勢欲小不易，2024年展望成長最大的族群還是聚焦AI相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈，投資布局也會聚焦在此兩大族群。
日盛投信分析，今年AI熱潮令許多人確信此技術將帶來極大變革，也因此見到繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）帶動AI大漲旋風，掀起身為AI關鍵上游廠的台股本益比調升。2024年網通晶片大廠博通（BROADCOM）有望在AI熱潮下接獲大量AI晶片訂單，包括蘋果、Meta、Google等科技巨頭皆是關鍵合作廠商，預計將帶動台股AI產業鏈再上一層，並有望帶領AI2.0概念股繼續成長。另，而伺服器、NB、手機等概念股，亦均有機會接棒成為明年主流之一。
富邦投信指出，隨半導體庫存調整近尾聲，將帶動相關產業庫存回補行情，看好半導體產業後市的展望，隨著庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能。受惠終端消費需求回溫，已帶動製造業PMI新訂單減存貨指數落底回升。觀察第三季台積電、英特爾及微軟財報顯示，個人電腦、智慧型手機庫存已回到健康水準，加上生成式AI需求強勁，將帶動2024年庫存回補。
凱基投信分析，以AI特殊應用晶片為主的ODM相關供應鏈，在美系雲端服務平台業者的帶領下，其設計與生產方面相對穩定，預期可望挹注AI特殊應用晶片為主的台系供應鏈2024年第一季營收表現相對穩定；AI特殊應用晶片設計服務業者則在美系雲端服務平台業者自主AI晶片的趨勢不變下，2024至2025年營收增長趨勢可望相對明確，重量級軟體經銷商持續受惠於雲端運算的作業需求，中長期營收增長能見度相對高。
預期AI相關三大供應鏈族群於2024年可望有所表現，在企業獲利表現及產業前景、需求穩定下，建議用定期定額或分批佈局持續建立部位，搶2024年AI投資先機布局。
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