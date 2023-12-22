蔚華科技（3055）攜手旗下南方科技推出業界首創的JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統，可改善化合物半導體製程，蔚華科表示，JadeSiC-NK目前已有客戶接洽中，明年開始出貨，今年前三季雖虧損，該公司預期，在產業回升及產品線調整下，明年營運可望轉虧為盈。

蔚華科明年最大營運動能及期待是，該公司和南方科技共同研發的新產品JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統及JadeSA-WBG檢測系統。蔚華科表示，二項自行研發新品，目前都已與客戶接洽訂單中，預計明年開始出貨，將是未來重要營運成長動能。

其中，JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統，主要是取代現行高成本的破壞性KOH（氫氧化鉀）蝕刻檢測方式，可提升產量並有助於改善製程。

化合物半導體基板材料品質決定下游晶片的可靠度及性能優劣，但碳化矽（SiC）長晶速度較慢，且基板晶體缺陷只能以破壞性的KOH蝕刻方式進行抽檢，使得SiC晶片製程成本居高不下，目前全球主要基板廠皆積極投資產能擴充並改善製程，加速布局以搶攻市占率。

而JadeSA-WBG檢測系統主要則是用於三維應力分析檢測，可以有效反應WBG內隱特性，協助客戶對SiC基板、同質與異質磊晶、元件製程材料應力及晶型掌握，目前也已有多家客戶洽談中。

此外，蔚華科也透過子公司思衛科技提供矽光子解決方案，思衛科技主要可以提供系統整合跟軟體的開發，蔚華科也表示，因為思衛科技主要是實驗或者是前段的實驗階段的產品為主，會依照客戶的需求去跟客戶共同開發客戶所需要的環境或分析工具，或者是測試的介面等等，其中，較引起市場關注的是，思衛科技有比較前段的解決方案的開發，包括今年以來比較熱門的矽光子，未來營運成長可期。

蔚華科表示，明年在新產品線出貨、產業開始回升及該公司營運策略的調整下，全年營運將可望優於今年，全年並極有機會力拚轉虧為盈。