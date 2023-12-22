北極星-KY（6550）董事長陳鴻文21日在法說會中宣布，董事會已通過斥資20億元併購霖揚，未來也將以癌症藥和多胜肽產品為營運雙引擎，由於霖揚開發的Semaglutide（司美格魯肽即瘦瘦針）2024年底即可進入商業化，因此，成都廠和霖揚廠明年第三季將進行擴產。
此外，董事會也新聘霖揚創辦人徐展平為集團執行長，21日法說會也成為徐展平加入北極星集團後首次亮相，集團最大股東陳賢哲也親臨現場加持。
北極星是在8月時，以每股12.8元入股霖揚，12月再以每股14元加碼，陳鴻文表示，目前取得霖揚生技90％股權，預期明年1月即可全收購，總計投資20億元，取得霖揚現成的生產線及經營團隊；由於有霖揚的原料藥、製劑開發能力，原規劃在宜蘭新建的CDMO廠將暫緩。
陳鴻文說，經過集團資源盤點後，將鎖定以癌症藥和多胜肽產品為營運雙引擎，已在美國申請藥證的肺間皮癌新藥ADI-PEG 20，力拚2024年取證，目前也針對軟組織肉瘤、肝癌、 腦癌等三大適應症加速進行三期臨床試驗。
另外，由於多胜肽產品則由霖揚主導，除了治療第二型糖尿病和減重（瘦瘦針）的Semaglutide、Liraglutide外，還有骨骼疏鬆藥Teriparatide等。
徐展平表示，就德邦證券預估，全球2030年GLP-1（類升糖素胜肽）在第二型糖尿病和肥胖領域的規模可達900億美元，巴克萊銀行更預估未來10年，全球減肥療法的市場價值可能突破1000億美元。
徐展平說，霖揚已有生產GLP-1原料與製劑的技術，2025年將向美國FDA申請DMF（原料藥目錄）認證，另外，2024年第三季將擴建成都廠，該廠生產的原料和製劑目標瞄準非法規國家，最快有機會拿到印度客戶訂單，尼泊爾、伊朗也在洽談中。
另外，霖揚在新竹的生產基地，預計明年第一季完成新廠房收購，並增建針劑廠和GLP-1多肽 原料藥產能。徐展平說，除了大陸和台灣廠的擴建外，北極星集團也規畫未來前進東南亞建立生產基地。
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