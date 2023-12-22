全球最大的機器人競賽，2023 VEX Signature機器人亞洲公開賽，今年首度登陸台灣，由新竹亞太美國學校拿下主辦權，日前在新竹盛大登場。來自台灣及亞洲60支強勁賽隊，除競逐榮耀之外，校方更希望透過這場賽事讓學生一起學習團隊合作、提升創造力和解決問題的能力。
VEX是備受矚目的機器人競賽，聚焦於激發青少年對科學技術、工程和數學的熱情，以及培養領導能力和團隊協作能力。這次比賽參與年齡橫跨國中及高中，參賽學生需針對每個賽季所推出的主題，建構一部屬於自己的機器人，並在賽事中與其他參賽隊伍進行合作與競賽。
60支賽隊爭奪亞洲前四強，一舉摘下前進2024美國總決賽門票。已連續三年主辦VEX台灣區賽事的亞太美國學校，再次取得亞洲賽主辦權，最大推手莫過於校長朱家明，出版「放手讓孩子飛」書籍報導中的朱家明校長，顛覆填鴨式死背教育， 讓孩子自發學習，培養出面對未來的能力，將所學應用在生活中，落實永續人才培育。朱家明表示，每年賽事都發起全校高中生合作完成，從計分、音響、燈光、接待，攝影，都是學生們一手包辦，從中發現自己特長，同時訓練解決問題的能力，這是一堂書本沒有教的課程，也是最想要給孩子的。
從接辦機器人賽事以來，朱家明堅持永續信念，賽場全部E化。今年亞洲獎盃也加入永續行列，由老師發揮創意設計，使用環保材質，以3D列印呈現獨一無二的獎盃。亞太美國學校期待為所有參賽團隊提供一次成功的VEX競賽活動，並有機會將新竹打造成「人文的科技城市」，推向下一代的國際舞台。
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