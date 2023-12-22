於12月12日在杜拜結束的聯合國氣候變遷大會（COP28），由臺灣大學蔡明哲教授獲邀領導的臺灣團隊提出生態危機解決方案的論述，特別是在「臺灣生物信用額度（Biocredit Taiwan）」創新機制的應用，獲得大會及與會專業人士的高評價，被推崇為本屆大會舉辦做出了重要貢獻。

臺大實驗林受世界氣候基金會（WCF）邀請出席，臺大生物資源暨農學院實驗林管理處處長蔡明哲擔任專題講者、臺大森林環境暨資源學系教授丁宗蘇擔任與談人，共同提出比碳權更高層級的「生物信用（Biodiversity Credit）」倡議，將深化金融業與各產業生物多樣性議題的合作

由臺大實驗林管理處處長蔡明哲率領的科研商務團隊在論壇的主題演講中，提出了臺灣在生物信用額度認證方面的創新做法，這一倡議不僅符合市場機制，更是兼顧生態保護與經濟發展的多贏策略。

蔡明哲在論壇中倡導以綠色經濟與生物多樣性保護相結合的全新規劃模式，備受與會人士肯定與矚目。蔡明哲以臺大實驗林的淺山復育案例為例，分享了以自然為基底的解方，利用負碳技術進行生物多樣性提升的長期監測成果。這不僅是對生態系統的重建，也是對未來科研探索的重要依據。

結束演講時，身兼臺大生物資源暨農學院副院長的蔡明哲，連續三次吶喊強調「Biocredit Taiwan」的重要性，成功引起了全場專家學者的廣泛關注。隨後團隊的臺大森林環境暨資源學系主任丁宗蘇與臺大生物環境系統工程學系教授潘述元所進行的兩場專題論壇，則深入探討了實施的技術細節，更進一步推動了全球專家學者對於此倡議的理解與支持。