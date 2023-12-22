外貿協會籌組「2024年中南美洲拓銷團」，將於明（2024）年4月6日至22日，深入巴西、巴拉圭、阿根廷、智利四國進行拓銷活動，並針對參團企業需求，客製化辦理一對一洽談會，另安排拜會當地大型企業、實地市場考察。歡迎機械及其零組件、資通訊、汽車零配件、自行車及其零配件、五金扣件手工具等業者報名。

外貿協會表示，拉丁美洲具備豐富自然資源並鄰近全球最大終端市場美國，因此成為企業布局重點地區。其主要經濟體如巴西、智利、阿根廷等國，近年積極推動工業4.0及智慧城市等政策，再生能源產業蓬勃發展，大型基礎建設的迅速發展推升當地機械及資通訊產品需求、供應鏈重組衍生出智慧製造及高附加價值產品商機；我國多家資通訊及物聯網業者也早已前往布局，配合其智慧城市及智慧農業等政策性需求，潛在商機不容小覷。

中南美洲的主要國家具備多項政策商機，內需市場極具潛力，如巴西是全美洲前三大的製造業國家之一，更是我國於南美最大貿易夥伴，工業化程度高，食品加工、汽車、鋼鐵、化工等產業發展多元，相對帶動其對機械設備及工具機之需求。

阿根廷政府近年積極推動工業發展，實施進口替代政策，資本財及中間財品質皆有待提升，智利以農林礦業為主，機械相關產品仰賴進口；巴拉圭則為我邦交國，進出口投資享關稅優惠，並與鄰近的巴西及阿根廷等國擁有綿密經貿網絡，為我國業者搶攻南美市場之合適拓銷地點。2024年中南美洲團已開始受理參團業務，報名網址：https://events.taiwantrade.com/page/EBS/LatAm2024。