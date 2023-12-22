台灣本土連鎖咖啡龍頭LOUISA路易莎咖啡（2758）正式進軍新加坡，位在新加坡中央商務區新核心黃金地段國浩城中城（Guoco Midtown）一樓的路易莎新加坡首家旗艦店21日開幕，董事長黃銘賢表示，新加坡門市將是路易莎未來海外展店的旗艦範本，而繼泰國與新加坡之後，路易莎後續將進軍印尼、埃及等地展店。

黃銘賢表示，新加坡是東亞前十大咖啡市場，因是高消費力的國際金融中心，咖啡市場具潛力，一年市場規模近兩億美元，路易莎在新加坡開出首店後，同時開放加盟，後續將直營與加盟並進拓點，目標展店100家。

路易莎新加坡門市占地80多坪，有近100人座位，採「前店後場」的經營型態，不僅將烘豆設備直接搬進門店，維持在地烘豆的經營原則，更在現場烘焙麵包。在新加坡供應的咖啡品項以選用藝妓系列的超越精品咖啡為主，極淺焙、果香濃厚的風味有別於傳統南洋咖啡，除提供招牌的莊園咖啡系列外，並嚴選5種來自世界各地的藝妓頂級咖啡，希望在新加坡市場傳遞極致精品咖啡體驗。另外因應新加坡當地咖啡喜好及需求，推出獨特風味的咖啡品項。咖啡飲品價格約落在星幣4至13元、折合台幣約94至306元。

為提高營運效益，路易莎新加坡門市推動全新便捷的全數位化流程，全面自助點餐、線上點餐、零現金交易。