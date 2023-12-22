佳和近四年營運

主要以生產彈性及環保紡品、車材及傢飾等產業用布、機能性毛織物的佳和（1449）21日舉行法說，佳和經理翁瑋駿指出，產業用布已取得特斯拉供應鏈認證，今年已少量出貨，明年隨特斯拉新車款出貨增加，供應訂單量可望有明顯的成長。

佳和目前產業用布在車材、傢飾，已提供給捷豹GAGUAR XJ及LAND ROVER，RANGE ROVER、INFINITI等全球知名高級車廠內裝車材使用。

佳和指出，2022年，公司車材等產業用布的營業額為2.99億元。2023年1～9月，包括特斯拉、捷豹、LAND ROVER等車廠的車材營收達3.72億元，成長24.39％。

佳和指出，用於車材、內裝傢飾的產業用布紡品，是今年公司事業群中營收成長幅度最大的一塊。

佳和表示，佳和自2022年即已投入自動車內裝用布的研發，今年在取得特斯拉認證後，開始少量出貨。

翁瑋駿指出，由於與特斯拉有簽保密協議，因此佳和的自動車內裝用布用在特斯拉那一項車款、內裝品項及出貨量都無法透露。不過，隨著特斯拉出貨的增加，佳和明年的訂單及出貨量可望有明顯的成長。據市場透露，佳和供應給特斯拉內裝用布車材，主要屬於新發表的「CYBER-TRUCK」。

而為因應發展車材產品業務需要，佳和董事會已在今年12月決議通過設立境外子公司。

除車材產業用布訂單量成長，佳和指出，公司的彈性及環保紡品，因具自棉/毛紡紗、織布、染整、印花、後處理加工至產品設計的一貫廠優勢，提供完整的產品解決方案，手中訂單也有增加。

佳和21日的法說會上也透露，公司利用閒置資產結合不動產開發，位處南科周邊核心區，屬南台灣房地產熱門區域，所開發的「南科黑金剛智慧園區」、共2百多戶的廠辦，預計在2024年第二季前可全數入帳。