來億興業-KY（6890）21日向證交所送件申請股票第一上市，為今（112）年第5家申請股票第一上市之外國企業。
來億興業-KY公司負責人為鐘德禮，公司實收資本額為22億元，主要產品包括運動鞋及休閒鞋之代工製造等，去（111年）稅前純益35.97億元，每股稅後純益（EPS）高達11.41元。兩大持股逾10％的法人股東有廣源及信聯各持股17.5％及10.67％。
來億興業-KY（6890）21日向證交所送件申請股票第一上市，為今（112）年第5家申請股票第一上市之外國企業。
來億興業-KY公司負責人為鐘德禮，公司實收資本額為22億元，主要產品包括運動鞋及休閒鞋之代工製造等，去（111年）稅前純益35.97億元，每股稅後純益（EPS）高達11.41元。兩大持股逾10％的法人股東有廣源及信聯各持股17.5％及10.67％。
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