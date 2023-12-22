上市生技股永信（3705）轉投資54.71％的永鴻生技（6936），21日向證交所送件申請股票上市，為今（112）年第21家國內公司申請股票上市。

永鴻國際生技公司負責人為李芳裕，目前公司實收資本額6.63億元，主要產品為從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品等業務。

獲利方面，永鴻生技111年稅前盈餘1.31億元，每股稅後純益（EPS）1.69元，今年上半年EPS為0.63元。

#永鴻生技 #申請上市 #EPS #永信 #轉投資