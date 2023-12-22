油脂麵條食品大廠南僑（1702）集團21日公告旗下以寶萊納、點水樓等品牌於國內外展店的子公司華強實業現金增資4億元，並透過組織調整將所有餐飲事業集中華強管理。
南僑自結11月稅後純益1.11億元，年增323.23％，每股純益0.45元，與去年同期EPS 0.11元增加0.34元。累計前11月獲利8.45億元，年增73.97％，EPS 3.41元，年增加1.45元；受惠獲利大爆發，21日盤中股價一度達50.7元、上漲1.4％，相對大盤強勢，終場漲幅收斂至0.2％收50.1元。
南僑11月營收19.63億元，年增6.13％；累計前11月營收205.72億元，年增11％。南僑明年包括台灣、大陸與泰國三地均有新產線加入；其中南僑泰國廠二期新廠預計明年下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，未來二期擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，未來等第二期建置完成後，將再布局第三期投資擴廠計畫。
至於中國大陸疫後餐飲發展，半成品的加工產品供不應求，預期今年兩岸營運將優於去年。而南僑上海也規劃在廣州成立第二條冷凍麵生產線，至於重慶新廠可望於2024年投產。
而餐飲事業主要由華強實業所負責寶萊納、點水樓等餐飲品牌，目前寶萊納在台灣包括北藝大、關渡與桃園龜山觀光工廠各三店，透過餐廳展現以冷凍麵糰與冷凍麵條等半成品加工製作麵包、披薩與拉麵等，而點水樓則積極展海外店。華強實業董事長陳怡文表示，南僑海外餐飲持續推進，目前東京點水樓在疫情之後國境開放，赴日觀光人流不少，加上快閃銀座百貨公司地下美食區，亦藉此打開知名度，未來會先以快閃再展新店模式擴展。
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