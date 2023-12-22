109年，全球貿易受到新冠疫情影響，遭遇了前所未遇的嚴重打擊與快速轉變，導致傳統海外推廣方式受到限制，為協助我國智慧機械業者強化國際行銷能力，經濟部國際貿易署推動智慧機械海外推廣計畫（110～112年），以政府的力量支持業者，著重於數位行銷工具之應用與虛實整合行銷，塑造與強化臺灣智慧機械為全球智慧機械整體方案的形象與認知。歷經艱苦奮鬥，成果發表會上交出漂亮成績單。
三年來，「智慧機械海外推廣計畫」共輔導237家廠商，協助業者媒合商機28,592萬美元。經濟部國際貿易署副署長李冠志指出，延續前兩年的優異成果，112年亦同樣成績斐然，包括：新增輔導50家廠商，六個產業別上線展示以及三場線上論壇；數位行銷82家廠商參與；線上形象館，新增電子設備產業，領域擴及半導體、光電、醫療等產業21家廠商，全館累計135家，使用者以新南向市場最多占67％。
李冠志說，智慧機械海外推廣計畫，正因為獲得五大公協會理事長支持，經濟部國際貿易署才能夠結合公協會拓銷措施與服務能量，使力量1＋1＞2，建立共同行銷平台，帶動產業整體發展，並得以依據廠商差異化需求，透過多元數位工具輔導，提升廠商數位行銷能力，達到數位行銷輔導之綜效。
這三年來，看著企業經由調整生產製造模式，鏈結國際平台標準與應用AI、5G等新興技術，加速數位轉型升級提升產業競爭力，更以數位行銷持續發揮產業能量擴散的最佳價值。
展望未來，經濟部國際貿易署因應歐盟將從2023開徵碳關稅，將引領機械產業朝向2050全球淨零排放目標持續前行，致力於研發更高效率及更少能源消耗的機械設備，並透過智慧製造整合性B2B採購服務平台，積極協助機械廠商搶攻全球產業綠色採購商機。
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